Андрей Кириленко назвал чемпиона НБА, который похож на него стилем игры

Президент РФБ Андрей Кириленко ответил на вопрос, какой игрок на него похож своим стилем.

«Если говорить про игрока, на которого я похож… Вот мне сейчас даже сложно, потому что я не очень хорошо слежу. А если говорить о чуть-чуть прошлом, мне кажется, что Шон Мэрион был таким игроком, с которым мы были очень похожи по своей комплекции, движением в защите и нападении. Поэтому, наверное, я бы сравнил себя с Шоном Мэрионом.

А если из ребят, которые сейчас играют… Я даже даже не знаю кто. Потому что именно сейчас просто так изменилась игра — все почему-то бегают и пуляют трёхочковые. У меня не было такого, а те, кто не бьёт трёхочковые, должны быть какие-то слишком длинные и бегущие. Сейчас я даже не знаю кого… Какой-нибудь, может быть, в «Атланте» играет парень, какой-то, Джален Джонсон, высокий такой, как будто бы похож, но тоже, наверное, всё равно не то. Всё равно у него совсем другая… Пусть будет Шон Мэрион. Оставим Шона Мэриона», — сказал Кириленко в своём телеграм-канале.