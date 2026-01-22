«Нужно сыграть жёстко». Шаманич — о победе над МБА-МАИ после отстранения Секулича

Центровой команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Лука Шаманич высказался о победе над МБА-МАИ (99:83) после отстранения Александра Секулича.

— Поздравляем с победой! Этот матч стал дебютным для Максима Учайкина в роли исполняющего обязанности главного тренера. Насколько важно было сразу поддержать его результатом?

— Хороший вопрос. После того как он был назначен исполняющим обязанности главного тренера, мы собрались командой и в один голос сказали, что нужно сыграть максимально жёстко. Мы всегда стараемся играть жёстко и агрессивно, но сегодня — особенно, потому что это была его первая игра в качестве главного тренера. Мы договорились, что выложимся на сто процентов и добудем победу для него, для «Зенита», и именно это мы и сделали, — приводит слова Шаманича пресс-служба команды.