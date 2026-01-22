Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Нужно сыграть жёстко». Шаманич — о победе над МБА-МАИ после отстранения Секулича

«Нужно сыграть жёстко». Шаманич — о победе над МБА-МАИ после отстранения Секулича
Комментарии

Центровой команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Лука Шаманич высказался о победе над МБА-МАИ (99:83) после отстранения Александра Секулича.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
83 : 99
Зенит
Санкт-Петербург
МБА-МАИ: Савков - 24, Зайцев - 16, Певнев - 12, Зубков - 11, Гудумак - 7, Комолов - 3, Балашов - 3, Платунов - 3, Барашков - 2, Трушкин - 2, Исмаилов, Личутин
Зенит: Шаманич - 22, Рэндольф - 19, Фрейзер - 17, Роберсон - 10, Мартюк - 10, Емченко - 9, Воронцевич - 7, Жбанов - 3, Щербенев - 2, Карасёв, Узинский, Кривых

— Поздравляем с победой! Этот матч стал дебютным для Максима Учайкина в роли исполняющего обязанности главного тренера. Насколько важно было сразу поддержать его результатом?
— Хороший вопрос. После того как он был назначен исполняющим обязанности главного тренера, мы собрались командой и в один голос сказали, что нужно сыграть максимально жёстко. Мы всегда стараемся играть жёстко и агрессивно, но сегодня — особенно, потому что это была его первая игра в качестве главного тренера. Мы договорились, что выложимся на сто процентов и добудем победу для него, для «Зенита», и именно это мы и сделали, — приводит слова Шаманича пресс-служба команды.

