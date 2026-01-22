Шаманич объяснил, за счёт чего «Зенит» смог победить МБА-МАИ в первом матче

Центровой команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Лука Шаманич объяснил, что позволило одержать победу в матче с МБА-МАИ (99:83).

— Команда прервала серию из двух поражений, при этом игра на протяжении всего матча оставалась равной. Что стало ключевым фактором, позволившим дожать соперника в концовке?

— Да, игра была тяжёлая для нас: серия из двух поражений плюс ситуация с главным тренером. Всё это создавало непростые условия. Но, думаю, мы справились. Во второй половине мы стали лучше играть в защите, лучше бороться за подборы, а в нападении начали больше делиться мячом, попали несколько важных бросков. Трент сыграл просто великолепно, Леви тоже забил несколько очень сложных мячей, и, думаю, именно они очень сильно помогли нам.

— Матч получился очень жёстким: много контакта, много фолов, постоянные походы на линию штрафных. Насколько сложно было сохранять концентрацию при таком рваном ритме игры?

— МБА играет очень плотно, мы это знали ещё до матча. К тому же они тоже проиграли три игры подряд, так что эта встреча была для них очень важной. Да, было тяжело, но мы должны были сохранять концентрацию. Мы очень хотели победить, это была наша главная цель, и мы её достигли, — приводит слова Шаманича пресс-служба команды.