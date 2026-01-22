Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Дубай Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В Единой лиге назвали ещё восемь игроков Матча звёзд — 2026

В Единой лиге назвали ещё восемь игроков Матча звёзд — 2026
Комментарии

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала вторую восьмёрку игроков, которая примет участие в Матче звёзд — 2026.

Голосование за игроков проходит в три этапа: на первом учитывались голоса болельщиков, на втором была очередь СМИ, а на третьем сама лига выберет ещё несколько игроков, которые получат уайлд-кард.

«Звёзды России», задняя линия:
Алексей Швед, УНИКС;
Георгий Жбанов, «Зенит».

«Звёзды России», передняя линия:
Андрей Мартюк, «Зенит»;
Андрей Зубков, МБА-МАИ.

«Звёзды мира», задняя линия:
Мело Тримбл, ЦСКА;
Брендан Адамс «Бетсити Парма».

«Звёзды мира», передняя линия:
Маркус Бингэм, УНИКС;
Джален Рейнольдс, УНИКС.

Материалы по теме
СМИ отбирают участников Матча всех звёзд Единой лиги — 2026. Выбор «Чемпионата»
СМИ отбирают участников Матча всех звёзд Единой лиги — 2026. Выбор «Чемпионата»
Материалы по теме
Официально
Стали известны первые восемь игроков Матча всех звёзд Единой лиги 2026 года
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android