В Единой лиге назвали ещё восемь игроков Матча звёзд — 2026
Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала вторую восьмёрку игроков, которая примет участие в Матче звёзд — 2026.
Голосование за игроков проходит в три этапа: на первом учитывались голоса болельщиков, на втором была очередь СМИ, а на третьем сама лига выберет ещё несколько игроков, которые получат уайлд-кард.
«Звёзды России», задняя линия:
Алексей Швед, УНИКС;
Георгий Жбанов, «Зенит».
«Звёзды России», передняя линия:
Андрей Мартюк, «Зенит»;
Андрей Зубков, МБА-МАИ.
«Звёзды мира», задняя линия:
Мело Тримбл, ЦСКА;
Брендан Адамс «Бетсити Парма».
«Звёзды мира», передняя линия:
Маркус Бингэм, УНИКС;
Джален Рейнольдс, УНИКС.
