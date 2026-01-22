В Единой лиге назвали ещё восемь игроков Матча звёзд — 2026

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала вторую восьмёрку игроков, которая примет участие в Матче звёзд — 2026.

Голосование за игроков проходит в три этапа: на первом учитывались голоса болельщиков, на втором была очередь СМИ, а на третьем сама лига выберет ещё несколько игроков, которые получат уайлд-кард.

«Звёзды России», задняя линия:

Алексей Швед, УНИКС;

Георгий Жбанов, «Зенит».

«Звёзды России», передняя линия:

Андрей Мартюк, «Зенит»;

Андрей Зубков, МБА-МАИ.

«Звёзды мира», задняя линия:

Мело Тримбл, ЦСКА;

Брендан Адамс «Бетсити Парма».

«Звёзды мира», передняя линия:

Маркус Бингэм, УНИКС;

Джален Рейнольдс, УНИКС.