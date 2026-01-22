Скидки
Париж Баскетбол — Дубай Баскетбол. Прямая трансляция
Израильтянин Авдия обратился к болельщикам по поводу хейта в его адрес

Израильский баскетболист «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дени Авдия обратился к болельщикам.

«Вам не обязательно любить то, как я выступаю, или мою внешность, но если я хороший игрок, то похвалите меня. Вся эта ненависть — она не имеет причины. Честно говоря, чего от меня ожидают? Это моя страна, где я родился, где вырос. Я люблю свою страну; в ней много хорошего. Но, очевидно, не все образованы и знают, что происходит, и это меня бесит.

Потому что если вы образованы и знаете, что происходит, то можете говорить то, что думаете, и указывать, кто, по вашему мнению, прав, а кто виноват. Но если вы не образованы, не живёте на Ближнем Востоке и не понимаете, как долго это продолжается, и не осознаёте последствий, просто ничего не говорите», — приводит слова Авдии New York Times.

Авдия — единственный игрок НБА из Израиля, который открыто и регулярно выражает поддержку своей стране на публике, тогда как большинство других иностранных баскетболистов предпочитают сохранять нейтральную позицию.

