Томович раскрыл ключ к победе «Локо» в предстоящем матче с «Пармой» в Basket Cup 2025

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович объяснил, каким образом его клуб может победить пермскую команду «Парма» в предстоящем матче WINLINE Basket Cup 2025, который состоится сегодня, 22 января, и начнётся в 20:00 мск.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A 22 января 2026, четверг. 20:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Бетсити Парма Пермь Кто победит в основное время? П1 X П2

«Я видел несколько их встреч. Это сильная команда с опытным тренером и хорошим балансом между защитой и нападением.

Знаю Террелла Картера по его выступлению за «Игокеа» в Адриатической лиге, это игрок, который способен делать разницу. Для нас это будет очередной большой матч. Выиграть мы сможем, если продолжим становиться лучше день за днём, тренировка за тренировкой», — приводит слова Томовича пресс-служба турнира.