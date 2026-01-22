Томович объяснил, в каком случае «Локо» может претендовать на выход в плей-офф Basket Cup

Главный тренер краснодарской команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович рассказал, при каких условиях его клуб может претендовать на выход в плей-офф чемпионата WINLINE Basket Cup.

«Да, надо с определённой разницей выиграть все оставшиеся матчи в группе. Но сейчас нам рано об этом говорить, надо идти от игры к игре. Конечно же, мы намерены делать всё, что от нас зависит, в каждом предстоящем матче.

Победить во всех будет очень сложно, однако наша цель заключается именно в этом. И прямо сейчас все наши мысли – о том, как обыграть «Парму», — приводит слова Томовича пресс-служба чемпионата.