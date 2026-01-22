Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Дубай Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Томович объяснил, в каком случае «Локо» может претендовать на выход в плей-офф Basket Cup

Томович объяснил, в каком случае «Локо» может претендовать на выход в плей-офф Basket Cup
Комментарии

Главный тренер краснодарской команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович рассказал, при каких условиях его клуб может претендовать на выход в плей-офф чемпионата WINLINE Basket Cup.

«Да, надо с определённой разницей выиграть все оставшиеся матчи в группе. Но сейчас нам рано об этом говорить, надо идти от игры к игре. Конечно же, мы намерены делать всё, что от нас зависит, в каждом предстоящем матче.

Победить во всех будет очень сложно, однако наша цель заключается именно в этом. И прямо сейчас все наши мысли – о том, как обыграть «Парму», — приводит слова Томовича пресс-служба чемпионата.

Сейчас читают:
Яркие легионеры и российские звёзды. Голосуйте за героя недели Единой лиги
Рейтинг
Яркие легионеры и российские звёзды. Голосуйте за героя недели Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android