Президент Турции Эрдоган обыграл Шакила О'Нила в конкурсе штрафных

Легендарный в прошлом центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне известный эксперт, аналитик и ведущий на телевидении Шакил О'Нил уступил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в импровизированном конкурсе штрафных бросков. Видео было опубликовано в социальных сетях.

Эрдоган победил со счётом 3:1.

После окончания трёх курсов Университета штата Луизиана Шакил О’Нил был выбран первым номером на драфте НБА 1992 года «Орландо Мэджик». Команда сразу предложила О’Нилу семилетний контракт на сумму $ 40 млн — рекордный для новичка североамериканской лиги на тот момент.

Напомним, Шакил является четырёхкратным чемпионом НБА, также он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.