Чемпион Евролиги Сергей Панов отметил, что станет показателем успеха в карьере Дёмина

Почётный президент «Пари Нижний Новгород» и чемпион Евролиги в составе ЦСКА Сергей Панов поделился мнением о том, как проводит дебютный сезон в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 19-летний разыгрывающий защитник клуба «Бруклин Нетс» соотечественник Егор Дёмин.

«Я не могу его оценивать, так как он играет хорошо, в классной лиге. Клуб, конечно, пока без результатов идёт, но будет показателен следующий шаг, следующий контракт, который он подпишет. Очень много игроков, которые подписывали первый контракт, останавливались на этом. Хотелось бы, чтобы у него было продолжение, чего ему и желаю», — приводит слова Панова портал LiveResult.