Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Дубай Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названа итоговая сумма призовых на Матче звёзд Единой лиги — 2026

Названа итоговая сумма призовых на Матче звёзд Единой лиги — 2026
Комментарии

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась по поводу призового фонда в рамках предстоящего Матча всех звёзд лиги, который состоится 15 февраля в Москве.

«Хочу напомнить, что изначально у Матча звёзд не было призового фонда. Мы как‑то общались с форвардом ЦСКА Семёном Антоновым в рамках баскетбольной студии и поинтересовались его мнением: как лучше мотивировать игроков на Матче звёзд. И он сказал, что лучше всего сделать призовой фонд — мы прислушались и сделали.

Сначала он составлял 1 млн рублей, затем — 3 млн. Позже увеличился до 5 млн, и в этом году он также составит 5 млн рублей. Именно эту сумму получит команда‑победитель. То есть каждому игроку полагается примерно 400 тыс. рублей», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».

Сейчас выбирают:
Яркие легионеры и российские звёзды. Голосуйте за героя недели Единой лиги
Рейтинг
Яркие легионеры и российские звёзды. Голосуйте за героя недели Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android