Названа итоговая сумма призовых на Матче звёзд Единой лиги — 2026

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась по поводу призового фонда в рамках предстоящего Матча всех звёзд лиги, который состоится 15 февраля в Москве.

«Хочу напомнить, что изначально у Матча звёзд не было призового фонда. Мы как‑то общались с форвардом ЦСКА Семёном Антоновым в рамках баскетбольной студии и поинтересовались его мнением: как лучше мотивировать игроков на Матче звёзд. И он сказал, что лучше всего сделать призовой фонд — мы прислушались и сделали.

Сначала он составлял 1 млн рублей, затем — 3 млн. Позже увеличился до 5 млн, и в этом году он также составит 5 млн рублей. Именно эту сумму получит команда‑победитель. То есть каждому игроку полагается примерно 400 тыс. рублей», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».