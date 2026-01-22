Скидки
Париж Баскетбол — Дубай Баскетбол. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Дрэймонд Грин обвинил европейских баскетболистов в использовании грязных приёмов

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал обвинения в том, что его считают грязным игроком. По его мнению, грязные приёмы на площадке используют европейские баскетболисты, выступающие в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я никогда не поступаю нечестно на площадке, и никто в лиге не упрекает меня в грязной игре. Однако, как мне кажется, некоторые европейские игроки позволяют себе подобные уловки — например, Пелле Ларссон», — заявил Грин в рамках собственного подкаста.

Несмотря на заявления о приверженности «чистой» игре, сам Дрэймонд остаётся одним из самых часто наказываемых игроков. В сезоне-2025/2026 он уже заработал девять технических фолов и дважды был удалён с площадки.

