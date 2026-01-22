Обозреватель ESPN выделил, в чём Дёмин заметно спрогрессировал в дебютном сезоне в НБА

Обозреватель ESPN Зак Крам поделился мнением о стиле игры 19-летнего разыгрывающего защитника «Бруклин Нетс» россиянина Егора Дёмина, отметив его прогресс.

«Дёмин — игрок крайностей. Он редко атакует кольцо и нечасто зарабатывает штрафные броски, но отличается замечательным пасом и при росте 203 см отлично вписывается в образ современного «большого» плеймейкера. Особенно заметен его прогресс в реализации трёхочковых: если в колледже точность бросков с периметра у него составляла всего 27%, то теперь она выросла до впечатляющих 39,8%.

Если Дёмин сможет стабильно попадать из-за дуги, защите соперника придётся учитывать его угрозу с периметра, и это даст ему больше пространства для созидания. Любопытно, что, когда Дёмин играет вместе с Майклом Портером-младшим, показатель полезности «Нетс» составляет «+3,6», а атакующий рейтинг достигает 120,1 — это на четыре пункта выше среднего по лиге», — сказано в статье.