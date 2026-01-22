Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Дубай Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Обозреватель ESPN выделил, в чём Дёмин заметно спрогрессировал в дебютном сезоне в НБА

Обозреватель ESPN выделил, в чём Дёмин заметно спрогрессировал в дебютном сезоне в НБА
Комментарии

Обозреватель ESPN Зак Крам поделился мнением о стиле игры 19-летнего разыгрывающего защитника «Бруклин Нетс» россиянина Егора Дёмина, отметив его прогресс.

«Дёмин — игрок крайностей. Он редко атакует кольцо и нечасто зарабатывает штрафные броски, но отличается замечательным пасом и при росте 203 см отлично вписывается в образ современного «большого» плеймейкера. Особенно заметен его прогресс в реализации трёхочковых: если в колледже точность бросков с периметра у него составляла всего 27%, то теперь она выросла до впечатляющих 39,8%.

Если Дёмин сможет стабильно попадать из-за дуги, защите соперника придётся учитывать его угрозу с периметра, и это даст ему больше пространства для созидания. Любопытно, что, когда Дёмин играет вместе с Майклом Портером-младшим, показатель полезности «Нетс» составляет «+3,6», а атакующий рейтинг достигает 120,1 — это на четыре пункта выше среднего по лиге», — сказано в статье.

Материалы по теме
Это как понимать? «Бруклин» Егора Дёмина в НБА сыграл до чёртиков отвратно
Это как понимать? «Бруклин» Егора Дёмина в НБА сыграл до чёртиков отвратно
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android