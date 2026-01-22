«Барселона» подписала новый 10-летний контракт с Евролигой

Баскетбольный клуб «Барселона» подписал новый контракт с Евролигой сроком на 10 лет. Об этом сообщает издание Eurohoops.

Как сообщалось ранее, «Барселона» приняла решение остаться в Евролиге и не принимать участие в проекте НБА –Европа.

При этом несколько ведущих европейских клубов предприняли шаги в сторону возможного участия в европейском проекте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В регулярном чемпионате Евролиги в сезоне-2025/2026 каталонцы после 22 матчей занимают шестое место, одержав 15 побед при восьми поражениях.

Лидером сезона является действующий чемпион Еврокубка «Хапоэль» из Тель-Авива — 16 побед при шести поражениях. Мадридский «Реал», который планирует уйти из Евролиги, идёт на четвёртом месте (15-8).