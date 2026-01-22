Скидки
Париж Баскетбол — Дубай Баскетбол. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол Новости

Локомотив-Кубань — Парма, результат матча 22 января 2026, счет 92:93, WINLINE Basket Cup — 2025/2026

«Парма» одолела «Локомотив-Кубань» в матче внутрисезонного турнира Basket Cup
В Краснодаре завершился матч групповой стадии внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup, в котором встречались местный «Локомотив-Кубань» и пермская «Бетсити Парма». Встреча закончилась победой пермской команды со счётом 93:92.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
22 января 2026, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
92 : 93
Бетсити Парма
Пермь
Локомотив-Кубань: Джонсон, Миллер, Мур, Мартин, Темиров, Квитковских, Ищенко, Попов, Хантер, Шеянов, Коновалов, Самойленко
Бетсити Парма: Свинин, Адамс, Сандерс, Ильницкий, Стафеев, Картер, Якушин, Шашков, Фирсов, Егоров, Захаров

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Глеб Фирсов, набравший 20 очков. 16 очков, три подбора и пять передач на счету Виктора Сандерса. Столько же очков набрал Джейлен Адамс.

В составе краснодарцев 17 очков набрал Джеремайя Мартин. 16 очков на счету Винса Хантера.

«Парма» и ЦСКА делят первое место в группе А. «Локомотив-Кубань», не набрав ни одного очка, замыкает турнирную таблицу.

Календарь Вasket Cup сезона-2025/2026
Турнирная таблица Вasket Cup сезона-2025/2026
Фрейзер: у «Зенита» отличное отношение к внутрисезонному турниру
