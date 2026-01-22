«Парма» одолела «Локомотив-Кубань» в матче внутрисезонного турнира Basket Cup

В Краснодаре завершился матч групповой стадии внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup, в котором встречались местный «Локомотив-Кубань» и пермская «Бетсити Парма». Встреча закончилась победой пермской команды со счётом 93:92.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Глеб Фирсов, набравший 20 очков. 16 очков, три подбора и пять передач на счету Виктора Сандерса. Столько же очков набрал Джейлен Адамс.

В составе краснодарцев 17 очков набрал Джеремайя Мартин. 16 очков на счету Винса Хантера.

«Парма» и ЦСКА делят первое место в группе А. «Локомотив-Кубань», не набрав ни одного очка, замыкает турнирную таблицу.