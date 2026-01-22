В четверг, 22 января, состоялся очередной игровой день в рамках внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 — WINLINE Basket Cup. Всего был запланирован один матч, с результатом которого и предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Basket Cup. Результаты 22 января:

«Локомотив-Кубань» — «Бетсити Парма» — 92:93.

После четырёх сыгранных встреч в группе А, в которой выступают краснодарский и пермский коллективы, лидирует московский ЦСКА. У армейцев три победы и одно поражение. На втором месте — «Бетсити Парма» (три победы и два поражения). «Мега» — третья (две победы и два поражения в четырёх матчах). «Локомотив-Кубань» — четвёртый (0 побед при четырёх поражениях).