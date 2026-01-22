Скидки
Главная Баскетбол Новости

Анадолу Эфес — Олимпиакос, результат матча 22 января 2026, счет 68:74, Евролига-2025/2026

«Олимпиакос» обыграл «Анадолу Эфес», для турецкого клуба это восьмое поражение подряд
Комментарии

Сегодня, 22 января, состоялся матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги между турецким клубом «Анадолу Эфес» и греческой командой «Олимпиакос». Встреча завершилась со счётом 74:68 (25:13, 23:18, 10:20, 16:17) пользу «Олимпиакоса». Для турецкого клуба это поражение стало восьмым подряд.

Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
22 января 2026, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
68 : 74
Олимпиакос
Пирей, Греция
Анадолу Эфес: Бьёбуа, Хазер, Ли, Уэйлер-Бэбб, Кординье, Шмитс, Дессерт, Дозьер, Суидер, Османи, Йылмаз, Джонс
Олимпиакос: Уолкап, Уорд, Ларенцакис, Везенков, Папаниколау, Неципоглу, Дорси, Питерс, Холл, Маккиссик, Джонс, Фурнье

К настоящему моменту греческая команда занимает седьмое место в турнирной таблице Евролиги, 15 раз победив и восемь раз потерпев поражение. «Анадолу Эфес», в свою очередь, замыкает топ-20 команд чемпионата, идя с результатом в шесть побед и 18 поражений.

Напомним, в сезоне-2024/2025 чемпионом Евролиги стала турецкая команда «Фенербахче», победив в «Финале четырёх» команду «Монако» со счётом 81:70.

Календарь Евролиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги на сезон-2025/2026
