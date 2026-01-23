«Бавария» обыграла «Валенсию» в матче Евролиги

22 января состоялся матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги между немецким клубом «Бавария» и испанской командой «Валенсия». Встреча завершилась со счётом 97:89 (22:24, 31:20, 26:26, 18:19) в пользу клуба из Германии.

К настоящему моменту немецкая команда чередует победы и поражения в сезоне. В турнирной таблице Евролиги «Бавария» занимает 15-е место (девять побед при 15 поражениях), а команда из Испании располагается на седьмой строчке (15 побед при девяти поражениях).

Напомним, в сезоне-2024/2025 чемпионом Евролиги стала турецкая команда «Фенербахче», победив в «Финале четырёх» команду «Монако» со счётом 81:70.