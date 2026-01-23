Скидки
Главная Баскетбол Новости

Реал — Монако, результат матча 22 января 2026, счет 90:78, Евролига-2025/2026

«Реал» продлил свою серию побед в Евролиге до шести, обыграв «Монако»
Комментарии

22 января состоялся матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги между мадридским клубом «Реал» и командой «Монако». Встреча завершилась со счётом 90:78 (23:13, 31:18, 17:22, 19:25) в пользу испанского клуба. Таким образом, команда из Мадрида продлила свою серию побед до шести.

Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
22 января 2026, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
90 : 78
Монако
Монако, Монако
Реал Мадрид: Лайлз, Абальде, Кампаццо, Океке, Хезонья, Маледон, Дек, Гаруба, Тавареш, Льюль, Фелис, Лень
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Мишино, Тайс, Диалло, Хэйс, Тарпей, Бегарен, Недович, Стразель, Миротич, Джеймс

В данный момент «Реал» располагается на третьем месте в турнирной таблице Евролиги, 16 раз победив и восемь раз потерпев поражение. «Монако», в свою очередь, замыкает топ-6 — команда уступила в девяти встречах и победила в 15.

Напомним, в сезоне-2024/2025 чемпионом Евролиги стала турецкая команда «Фенербахче», одолев в «Финале четырёх» команду «Монако» со счётом 81:70.

Календарь Евролиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги на сезон-2025/2026
Комментарии
