«Реал» продлил свою серию побед в Евролиге до шести, обыграв «Монако»

22 января состоялся матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги между мадридским клубом «Реал» и командой «Монако». Встреча завершилась со счётом 90:78 (23:13, 31:18, 17:22, 19:25) в пользу испанского клуба. Таким образом, команда из Мадрида продлила свою серию побед до шести.

В данный момент «Реал» располагается на третьем месте в турнирной таблице Евролиги, 16 раз победив и восемь раз потерпев поражение. «Монако», в свою очередь, замыкает топ-6 — команда уступила в девяти встречах и победила в 15.

Напомним, в сезоне-2024/2025 чемпионом Евролиги стала турецкая команда «Фенербахче», одолев в «Финале четырёх» команду «Монако» со счётом 81:70.