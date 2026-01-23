Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Дубай Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Маккаби Тель-Авив — Фенербахче, результат матча 22 января 2026, счет 75:71, Евролига-2025/2026

«Маккаби» одолел «Фенербахче» в Евролиге
Комментарии

В Белграде (Сербия) завершился матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались израильский «Маккаби» и греческий «Панатинаикос». Встреча закончилась победой номинальных хозяев паркета со счётом 75:71.

Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
22 января 2026, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
75 : 71
Панатинаикос
Афины, Греция
Маккаби Т-А: Лундберг, Оар, Кларк, Сантос, Лави, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Даутин, Лиф, Блатт
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Холмс, Слукас, Рогкавопулос, Самонтуров, Грант, Толиопулос, Фарид, Григонис, Эрнангомес, Юртсевен

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Габриэль Лундберг, набравший 16 очков. Также отличился Тамир Блатт, набравший 15 очков и совершивший три передачи. 13 очков, восемь подборов и три передачи на счету Романа Соркина.

В составе «Панатинаикоса» отличился Джериан Грант, на счету которого 14 очков. 13 очков, три подбора и шесть передач на свой счёт записал Тимоти Шортс.

«Маккаби» одержал вторую победуц в Евролиге в шести последних встречах. «Панатинаикос» потерпел третье поражение в пяти последних матчах регулярного чемпионата.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Звезда «Зенита» сбежал в Евролигу. Прецедент для нашего баскетбола?
Звезда «Зенита» сбежал в Евролигу. Прецедент для нашего баскетбола?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android