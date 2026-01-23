«Маккаби» одолел «Фенербахче» в Евролиге

В Белграде (Сербия) завершился матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались израильский «Маккаби» и греческий «Панатинаикос». Встреча закончилась победой номинальных хозяев паркета со счётом 75:71.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Габриэль Лундберг, набравший 16 очков. Также отличился Тамир Блатт, набравший 15 очков и совершивший три передачи. 13 очков, восемь подборов и три передачи на счету Романа Соркина.

В составе «Панатинаикоса» отличился Джериан Грант, на счету которого 14 очков. 13 очков, три подбора и шесть передач на свой счёт записал Тимоти Шортс.

«Маккаби» одержал вторую победуц в Евролиге в шести последних встречах. «Панатинаикос» потерпел третье поражение в пяти последних матчах регулярного чемпионата.