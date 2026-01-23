Скидки
23:00 Мск
Баскетбол

Олимпия Милан — Жальгирис, результат матча 21 января 2026, счет 82:86, Евролига-2025/2026

«Жальгирис» обыграл «Олимпию Милан» в Евролиге
Комментарии

В Милане (Италия) завершился матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местная «Олимпия» и литовский «Жальгирис». Встреча закончилась победой гостей паркета со счётом 86:82.

Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
22 января 2026, четверг. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
82 : 86
Жальгирис
Каунас, Литва
Олимпия: Манньон, Браун, Эллис, Букер, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Гудурич, Шилдс, Небо, Данстон
Жальгирис: Франсиско, Райт, Браздейкис, Гедрайтис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Рубштавичюс, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Сильвен Франсиско, набравший 25 очков, совершивший два подбора и отдавший шесть передач. 17 очков и одна передача на счету Маодо Ло.

В составе «Олимпии» отличился Марко Гудурич, оформивший дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов. 27 очков, пять подборов и четыре передачи на счету Шейвона Шилдса.

«Жальгирис» одержал вторую победу в Евролиге подряд. «Олимпия» потерпела третье поражение кряду в рамках регулярного чемпионата.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Новости. Баскетбол
