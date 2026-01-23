«Жальгирис» обыграл «Олимпию Милан» в Евролиге

В Милане (Италия) завершился матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местная «Олимпия» и литовский «Жальгирис». Встреча закончилась победой гостей паркета со счётом 86:82.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Сильвен Франсиско, набравший 25 очков, совершивший два подбора и отдавший шесть передач. 17 очков и одна передача на счету Маодо Ло.

В составе «Олимпии» отличился Марко Гудурич, оформивший дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов. 27 очков, пять подборов и четыре передачи на счету Шейвона Шилдса.

«Жальгирис» одержал вторую победу в Евролиге подряд. «Олимпия» потерпела третье поражение кряду в рамках регулярного чемпионата.