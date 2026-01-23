«Дубай» обыграл «Париж» в Евролиге

В Париже (Франция) завершился матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и «Дубай» из ОАЭ. Игра закончилась победой гостей паркета со счётом 99:79.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Филип Петрушев, набравший 21 очко и совершивший девять подборов. 17 очков и шесть подборов на счету Мфионду Кабенгеле.

В составе «Парижа» отличился Джаред Роден, на счету которого 19 очков и один подбор. 13 очков, три подбора и пять передач собрал Джастин Робинсон.

«Дубай» одержал вторую победу в пяти последних встречах в Евролиге. «Париж» потерпел третье поражение подряд.