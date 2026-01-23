Скидки
Париж Баскетбол — Дубай Баскетбол. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол

Париж — Дубай, результат матча 22 января 2026, счет 79:99, Евролига-2025/2026

«Дубай» обыграл «Париж» в Евролиге
Комментарии

В Париже (Франция) завершился матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и «Дубай» из ОАЭ. Игра закончилась победой гостей паркета со счётом 99:79.

Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
22 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
79 : 99
Дубай
Дубай, ОАЭ
Париж: Хифи, Кавалье, Робинсон, Эррера, Роден, Стивенс, Докосси, Файе, Шарвен, М'Бай, Уаттара, Хоммс
Дубай: Дангубич, Бэйкон, Аврамович, Абасс, Препелич, Андерсон, Муса, Кабенгеле, Армстронг, Райт, Петрушев, Каменьяш

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Филип Петрушев, набравший 21 очко и совершивший девять подборов. 17 очков и шесть подборов на счету Мфионду Кабенгеле.

В составе «Парижа» отличился Джаред Роден, на счету которого 19 очков и один подбор. 13 очков, три подбора и пять передач собрал Джастин Робинсон.

«Дубай» одержал вторую победу в пяти последних встречах в Евролиге. «Париж» потерпел третье поражение подряд.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
