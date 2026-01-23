Скидки
Фенербахче Стамбул — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
«В этом парне есть нечто». Американский эксперт высказался о Егоре Дёмине

,
Комментарии

Обозреватель нью-йоркского издания Brooklyn Magazine Ок Спортелло оценил игру российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, отметив его физические данные и работоспособность.

«Следить в этом сезоне за жилистым, 203-сантиметровым москвичом — занятие столь же радостное, сколь и нелепое. Уже само то, что у защитника среди ключевых направлений прогресса значится «дриблинг», будто фундаментально обесценивает его шансы на звёздный статус.

Но в этом парне есть нечто — то ли особое чувство стиля, то ли очевидная работоспособность, то ли точное понимание своих слабостей и целей развития, — что одинаково и подкупает, и цепляет», — говорится в материале обозревателя.

Егор Дёмин показал своего кота Юки:

