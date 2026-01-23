Скидки
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Барселона. Прямая трансляция
22:45 Мск
Баскетбол

Сергей Елевич предположил, по какой причине «Зенит» отстранил Секулича

Сергей Елевич предположил, по какой причине «Зенит» отстранил Секулича
Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился мнением об отстранении Александра Секулича с поста главного тренера «Зенита».

«Зенит» нельзя недооценивать. Многие говорят о том, что неудачный сезон был связан с тем, что Секулич выступал со сборной Словении и не мог присутствовать на подготовительных сборах. Я тоже придерживаюсь такого мнения. Моё твёрдое убеждение в том, что «Зенит» ещё себя покажет с новым тренером. Если бы Секулич оставался, они бы, может быть, и наладили эту игру. Но, к сожалению, руководство команды решило всё-таки с ним расстаться. Думаю, [Саша] Джорджевич — это один из топовых тренеров.

И я не говорю о нём как об игроке, который выиграл всё в своей спортивной карьере. Он и как тренер тоже очень много выигрывал. Поэтому это будет неплохая замена, и весь вопрос будет стоять только в том, как он адаптируется — быстро или нет», — сказал Елевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

