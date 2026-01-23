Сергей Елевич предположил, по какой причине «Зенит» отстранил Секулича

Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился мнением об отстранении Александра Секулича с поста главного тренера «Зенита».

«Зенит» нельзя недооценивать. Многие говорят о том, что неудачный сезон был связан с тем, что Секулич выступал со сборной Словении и не мог присутствовать на подготовительных сборах. Я тоже придерживаюсь такого мнения. Моё твёрдое убеждение в том, что «Зенит» ещё себя покажет с новым тренером. Если бы Секулич оставался, они бы, может быть, и наладили эту игру. Но, к сожалению, руководство команды решило всё-таки с ним расстаться. Думаю, [Саша] Джорджевич — это один из топовых тренеров.

И я не говорю о нём как об игроке, который выиграл всё в своей спортивной карьере. Он и как тренер тоже очень много выигрывал. Поэтому это будет неплохая замена, и весь вопрос будет стоять только в том, как он адаптируется — быстро или нет», — сказал Елевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

