АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Чемпион Единой лиги оценил шансы «Зенита» в матче с ЦСКА после отставки Секулича

Комментарии

37-летний российский баскетболист и чемпион Единой лиги ВТБ в составе «Зенита» Антон Пушков дал комментарий по поводу предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». Встреча состоится 24 января в Москве. Начало – в 16:00 мск. После отстранения Александра Секулича с поста главного тренера «Зенита» петербуржцами руководил Максим Учайкин. 23 января в команду перешёл Ростислав Вергун, который будет временно исполнять обязанности наставника клуба.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Это первый матч «Зенита» с соперником из топ-4 после отставки Александра Секулича. Чего можно ожидать от команды и насколько важной является для неё эта встреча?
– ЦСКА – это коллектив сложившийся, сыгранный и имеет костяк, который уже годами не менялся. Команда, которая разделяет с УНИКСом первое место и идёт со счётом 20-2. «Зенит» же идёт на четвёртом месте со счётом 14-8, без главного тренера, с чередой травм и после неубедительной победы над другим москвичами, МБА-МАИ. Для победы в этом матче им потребуются действительно сверхусилия. Если они выигрывают этот матч, то сравниваются с Краснодаром по количеству побед. Если нет, то положение начинает ухудшаться, и они сползают на пятую строчку, подняв на четвёртую «Парму», – сказал Пушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

«Чемпионат» будет проводить текстовую онлайн-трансляцию игры между ЦСКА и «Зенитом» в матч-центре.

Ислам Махачев поиграл в баскетбол в Дагестане:

