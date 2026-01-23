Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Большие проблемы для молодого тренера «Зенита». Елевич — о матче ЦСКА и петербуржцев

«Большие проблемы для молодого тренера «Зенита». Елевич — о матче ЦСКА и петербуржцев
Комментарии

Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». Встреча состоится 24 января в Москве. Начало — в 16:00 мск. После отстранения Александра Секулича с поста главного тренера «Зенита» петербуржцами руководил Максим Учайкин. 23 января в команду перешёл Ростислав Вергун, который будет временно исполнять обязанности наставника клуба.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Вы говорите, что ЦСКА позавчера еле выиграл, но у всех команд бывают спады. Давайте считать, что у «Зенита» это были игры, которые тоже касались именно спада. Потому что нужно было принимать те решения, которые Секулич всё-таки не смог. Возможно, не было контакта с игроками, или ещё какая-то причина. Но проигрывали очень много. Для меня тоже иногда странно, что такие топовые команды уступают много. Особенно из топ-4, где команды должны играть по крайней мере на равных условиях.

Теперь по поводу игры, которую вы ждёте. Я тоже её очень жду. Мне хочется посмотреть. Думаю, Джорджевича ещё не будет. И это будут большие проблемы для молодого тренера, который сейчас руководит «Зенитом». Команда ЦСКА играет от защиты, поэтому очень-очень трудно будет «Зениту» играть против них, тем более они на площадке в Москве.

Вот такие вот соображения. Но я ещё раз говорю, не списывайте «Зенит» со счетов. Потому что это команда, которая всё равно найдёт себя и потом кое-кого может очень сильно укусить», — сказал Елевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

«Чемпионата» будет проводить текстовую онлайн-трансляцию игры между ЦСКА и «Зенитом» в матч-центре.
