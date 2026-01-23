Антон Пушков указал, почему «Зенит» может рассчитывать на победу в матче с ЦСКА в ЕЛ

Бывший центровой «Зенита» и чемпион Единой лиги ВТБ Антон Пушков рассказал, за счёт каких факторов петербуржский клуб может рассчитывать на победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Встреча пройдёт 24 января в Москве. После отстранения Александра Секулича с поста главного тренера «Зенита» петербуржцами руководил Максим Учайкин. 23 января в команду перешёл Ростислав Вергун, который будет временно исполнять обязанности наставника коллектива.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 24 января 2026, суббота. 16:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

— В нынешнем сезоне «Зенит» испытывает трудности с соперниками по топ-4. Как думаете, почему так, и может ли смена тренера способствовать сенсационной победе?

— В большинстве случаев после смены тренера команда начинает играть лучше. Каждый игрок хочет показать себя с лучшей стороны, проявить свои лидерские качества и закрепиться в составе. Поэтому иногда это имеет место. Тем более такая команда, как «Зенит», не имеет права плохо играть.

— ЦСКА едва не упустил победу в четвёртой четверти матча с «Уралмашем», где недавно тоже произошла смена тренера. Как думаете, способен ли «Зенит» на что-то подобное в нынешней ситуации?

— Баскетбол этим и интересен. Иногда команды, от которых никто не ожидает, показывают свою лучшую игру, и им удаётся даже обыграть топ-команды. Случай с «Зенитом» не является таковым. Это коллектив с большим бюджетом, идущий на четвёртом месте, который должен играть с ЦСКА на равных. В любом случае это всегда противостояние двух столиц, долгожданный матч для болельщиков», — сказал Пушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

