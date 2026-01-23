Скидки
Баскетбол

«Это вызывает отвращение». Грин опроверг слухи об обмене Батлера из «Голден Стэйт»

«Это вызывает отвращение». Грин опроверг слухи об обмене Батлера из «Голден Стэйт»
Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на слухи по поводу возможного обмена форварда команды Джимми Батлера.

«Я видел, как кто-то заявил: «Уорриорз» собираются обменять Джимми». Но это несерьёзно. Наша команда не принимает такие поспешные решения. Мы всегда ставим на первое место человеческий фактор — таков наш принцип, это то, что нас определяет.

Сейчас у каждого в социальных сетях есть свой микрофон, и многие начинают распространять неправдивые слухи, связывая своё имя с самыми нелепыми историями, лишь бы о них не забыли. Это действительно вызывает отвращение», — заявил Грин в рамках собственного подкаста.

