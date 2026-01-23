Саша Джорджевич отказал «Зениту» в принятии их первого предложения — источник

Саша Джорджевич, известный сербский тренер, отклонил первоначальный контракт, предложенный баскетбольным клубом «Зенит» из Санкт-Петербурга, выступающем в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Переговоры между специалистом и клубом заметно осложнились: предложенный «Зенитом» контракт по схеме «1+1» не устроил Джорджевича. По информации источника, тренер вместе с семьёй проживает в Италии и не планирует менять место жительства по ходу сезона, поэтому предпочёл бы предложение от клуба из Серии А. Кроме того, Джорджевич рассчитывает летом получить приглашение от клуба Евролиги, которая планирует расширение и увеличение числа участников. Таким образом, переговоры между «Зенитом» и сербским специалистом фактически зашли в тупик.

Отмечается, что петербургский клуб продолжает поиск главного тренера, рассматривая и других кандидатов, среди которых также есть два сербских специалиста. Напомним, ранее «Зенит» завершил сотрудничество со словенским тренером Александром Секуличем.