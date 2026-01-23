Судьи просмотрели нарушение, которое могло повлиять на результат матча НБА

Сегодня, 23 января, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Хьюстон Рокетс». Игра закончилась со счётом 128:122 ОТ в пользу домашней команды.

Примечательно, что за несколько секунд до окончания основного времени защитник и один из лидеров «Филадельфии» Тайриз Макси при счёте 115:115 имел шанс вывести свою команду вперёд, совершив лэй-ап. Однако лёгкий форвард «Хьюстона» Кевин Дюрант заблокировал этот бросок. Как показал повтор, блокировка была неправомерной — мяч сначала коснулся щита, и лишь затем Дюрант сумел до него дотянуться.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В случае если бы судьи засчитали это нарушение, «Сиксерс» могли бы одержать победу в основное время, если бы последующая атака «Рокетс» не увенчалась успехом. Тем не менее хозяева взяли верх в овертайме, и этот эпизод не оказал решающего влияния на итог матча.