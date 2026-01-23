Дрэймонд Грин за 30 секунд дважды жёстко сфолил после обвинений европейцев в грязной игре

Сегодня, 23 января, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Даллас Маверикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Игра закончилась со счётом 123:115 в пользу домашней команды.

В середине заключительной четверти тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин за 30 секунд совершил два грубых фола. Сначала он ударил бигмена «Далласа» Нормана Пауэлла в область солнечного сплетения, а затем жёстко остановил проход защитника соперников Макса Кристи.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

При этом во втором эпизоде Грин попытался поддержать оппонента, чтобы тот не упал. Примечательно, что накануне матча Грин отверг обвинения в грязной игре, подчеркнув, что к подобному поведению часто прибегают европейские игроки в НБА.