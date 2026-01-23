Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дрэймонд Грин за 30 секунд дважды жёстко сфолил после обвинений европейцев в грязной игре

Дрэймонд Грин за 30 секунд дважды жёстко сфолил после обвинений европейцев в грязной игре
Комментарии

Сегодня, 23 января, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Даллас Маверикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Игра закончилась со счётом 123:115 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
23 января 2026, пятница. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
123 : 115
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Даллас Маверикс: Маршалл - 30, Кристи - 21, Флэгг - 21, Уильямс - 19, Пауэлл - 10, Вашингтон - 10, Томпсон - 6, Нембард - 5, Сиссе - 1, Харди, Расселл, Келли, Мартин, Робинсон-Эрл
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 38, Мелтон - 22, Муди - 12, Куминга - 10, Подзиемски - 9, Хилд - 6, Сантос - 5, Пэйтон II - 4, Грин - 4, Хорфорд - 3, Пост - 2, Ричард, Джексон-Дэвис, Спенсер

В середине заключительной четверти тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин за 30 секунд совершил два грубых фола. Сначала он ударил бигмена «Далласа» Нормана Пауэлла в область солнечного сплетения, а затем жёстко остановил проход защитника соперников Макса Кристи.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

При этом во втором эпизоде Грин попытался поддержать оппонента, чтобы тот не упал. Примечательно, что накануне матча Грин отверг обвинения в грязной игре, подчеркнув, что к подобному поведению часто прибегают европейские игроки в НБА.

Сейчас читают:
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Live
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android