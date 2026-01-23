Скидки
Инсайдер объяснил, почему уход Янниса Адетокунбо из «Милуоки» становится всё реальнее

Комментарии

Североамериканский журналист и инсайдер Курт Хелин в своём материале для NBC Sports высказался по поводу вероятного обмена тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

«Во многих клубах лиги считают, что расставание Янниса Адетокунбо с «Милуоки» лишь вопрос времени, однако источники отмечают: если это и случится, то наиболее вероятно — в межсезонье. Именно тогда «Бакс» предложат Яннису максимальное продление контракта.

Если он откажется — а большинство склоняется к тому, что так и будет, — это станет фактическим сигналом к обмену, без необходимости публично требовать его. «Милуоки» придётся либо обменять Адетокунбо, либо рисковать потерять его бесплатно летом 2027 года, когда такие команды, как «Клипперс» и «Хит», уже готовят место под потолком зарплат ради потенциального подписания звезды.

Возможно, Яннис просто попытается использовать разговоры о новом контракте, чтобы вынудить руководство усилить состав — как это было с переходами Джру Холидэя и Дэмьена Лилларда в прошлые годы, когда возникал вопрос о продлении. Но на этот раз ситуация кажется совсем иной», — сказано в статье.

