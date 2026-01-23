«У меня всегда есть ответ». Брукс открыл детали психологических баталий с Леброном

Лёгкий форвард «Финикс Санз» Диллон Брукс высказался о своих противостояниях с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом в течение своей карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Если бы речь шла о Леброне пятилетней давности, тогда всё было бы по-другому. Леброн эпохи «Майами» — с таким ты особо спорить не будешь. Он тогда был гораздо подвижнее, у него было больше энергии. Сейчас он уже возрастной игрок. Поэтому на него можно смелее давить, перекрывать ему привычные зоны, если знаешь его любимые приёмы. Можно позволить себе подшутить, поддеть его немного на площадке.

Забавно, что он сам иногда начинает подначивать, но потом быстро осознаёт, что у меня на такие случаи всегда есть весомый ответ. Я могу среагировать мгновенно, у меня ещё есть эта самая «быстрая искра», — приводит слова Брукса аккаунт Fullcourtpass в социальной сети X со ссылкой на стрим.

Несмотря на замечания Брукса о возрасте Леброна, примечательно, что 41-летний Джеймс в сезоне-2025/2026 всё ещё остаётся одним из самых стабильных и эффективных игроков лиги, в среднем проводя на площадке 33,2 минуты за матч.

Противостояние между Бруксом и Джеймсом сопровождается с 2021 года. Среди наиболее ярких эпизодов их противостояния — заявление Брукса о «старости» Леброна во время плей-офф 2023 года, последовавшее удаление Брукса за удар Джеймса в пах, а также высказывание Брукса в декабре 2025 года, когда он назвал Леброна «наркоманом социальных сетей».