Фенербахче Стамбул — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
20:45 Мск
Баскетбол

Центровой «Юты» Юсуф Нуркич повторил достижение Андрея Кириленко 20-летней давности

Комментарии

Центровой «Юты Джаз» Юсуф Нуркич принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 109:126.

НБА — регулярный чемпионат
23 января 2026, пятница. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
109 : 126
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Юта Джаз: Бэйли - 25, Джордж - 23, Нуркич - 17, Уильямс - 12, Михайлюк - 9, Кольер - 7, Филиповски - 5, Лав - 5, Клейтон - 4, Сенсабо - 2, Хендрикс, Андерсон
Сан-Антонио Спёрс: Фокс - 31, Вембаньяма - 26, Джонсон - 21, Шампани - 17, Касл - 16, Брайант - 7, Харпер - 4, Олиник - 2, Барнс - 2, Маклафлин, Сохан, Бийомбо, Уотерс III

Нуркич провёл на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 17 очков (7 из 19 с игры, где 1 из 6 — трёхочковые; 2 из 3 — штрафные), 14 результативных передач и 11 подборов. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «-21».

Как отмечает статистический портал StatMuse в социальной сети X, Нуркич стал первым после Андрея Кириленко (сезон-2005/2006) игроком «Юты», которому удалось оформить как минимум два трипл-дабла в одном регулярном чемпионате. Ранее Нуркич отметился трипл-даблом в матче с «Миннесотой», набрав 16 очков, 18 подборов и 10 передач.

НБА — регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
127 : 122
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Юта Джаз: Джордж - 43, Бэйли - 20, Кольер - 18, Нуркич - 16, Филиповски - 11, Уильямс - 8, Клейтон - 5, Михайлюк - 4, Андерсон - 2, Хендрикс, Ньянг, Лав
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 38, Рэндл - 19, Макдэниелс - 18, Дивинченцо - 15, Рид - 13, Гобер - 11, Беранже - 4, Кларк - 4, Диллингэм, Инглс, Хиланд, Джузэнг, Конли, Фриман, Миллер
