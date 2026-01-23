Центровой «Юты» Юсуф Нуркич повторил достижение Андрея Кириленко 20-летней давности

Центровой «Юты Джаз» Юсуф Нуркич принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 109:126.
Нуркич провёл на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 17 очков (7 из 19 с игры, где 1 из 6 — трёхочковые; 2 из 3 — штрафные), 14 результативных передач и 11 подборов. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «-21».
Как отмечает статистический портал StatMuse в социальной сети X, Нуркич стал первым после Андрея Кириленко (сезон-2005/2006) игроком «Юты», которому удалось оформить как минимум два трипл-дабла в одном регулярном чемпионате. Ранее Нуркич отметился трипл-даблом в матче с «Миннесотой», набрав 16 очков, 18 подборов и 10 передач.
