Грин — о Бронни в «Лейкерс»: Леброн должен кланяться и повторять слова благодарности?

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался по поводу того, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс проявил недостаточно уважения к руководству «Лейкерс», поскольку в клубе сейчас играет его сын — Бронни Джеймс.

«Джини Басс заявила, что Леброн Джеймс недостаточно выразил благодарности «Лейкерс» за то, что клуб выбрал Бронни на драфте. Я с этим не согласен. Разве он должен буквально кланяться, целовать перстень и повторять слова благодарности? Я неоднократно видел, как Леброн открыто благодарил команду за предоставленный его сыну шанс.

Кроме того, Бронни сам проделал огромный путь — своим трудом и настойчивостью он добился того, чего достиг. Ему тоже стоит отдать должное. Влияет ли присутствие Леброна в составе «Лейкерс» на выбор Бронни? Конечно, это сыграло свою роль», — заявил Грин в рамках собственного подкаста.

