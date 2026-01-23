Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лос-Анджелес Клипперс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 23 января 2026, счет 112:104, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

«Лейкерс» проиграли «Клипперс», несмотря на 55 очков в сумме Дончича и Леброна
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Клипперс»» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу со счётом 112:104 (36:29, 28:18, 22:25, 26:32) одержали подопечные Тайрона Лю.

НБА — регулярный чемпионат
23 января 2026, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
112 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 24, Харден - 18, Зубац - 18, Миллер - 14, Коллинз - 13, Сандерс - 11, Лопес - 10, Данн - 4, Кристи, Нидерхаузер, Вашингтон Мл., Болдуин Мл., Браун, Батюм
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 32, Джеймс - 23, Хатимура - 12, Смарт - 10, Вандербилт - 7, Ларэвиа - 7, Хэйс - 6, Эйтон - 4, Винсент - 3, Кнехт, Джеймс, Клебер, Тимме, Бафкин

Самым результативным в составе победителей стал лёгкий форвард Кавай Леонард. Лидер «Клипперс» набрал 24 очка, пять подборов и четыре передачи.

В составе «Лейкерс» лучшую результативность продемонстрировал словенский разыгрывающий Лука Дончич. В его активе 32 очка, 11 подборов и восемь результативных передач. Ещё один лидер «озёрников» Леброн Джеймс набрал 23 очка, пять подборов и шесть передач.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
Грин — о Бронни в «Лейкерс»: Леброн должен кланяться и повторять слова благодарности?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android