«Лейкерс» проиграли «Клипперс», несмотря на 55 очков в сумме Дончича и Леброна

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Клипперс»» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу со счётом 112:104 (36:29, 28:18, 22:25, 26:32) одержали подопечные Тайрона Лю.

Самым результативным в составе победителей стал лёгкий форвард Кавай Леонард. Лидер «Клипперс» набрал 24 очка, пять подборов и четыре передачи.

В составе «Лейкерс» лучшую результативность продемонстрировал словенский разыгрывающий Лука Дончич. В его активе 32 очка, 11 подборов и восемь результативных передач. Ещё один лидер «озёрников» Леброн Джеймс набрал 23 очка, пять подборов и шесть передач.

