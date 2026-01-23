Скидки
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Барселона. Прямая трансляция
22:45 Мск
Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Евролиги — 2025/2026 на 23 января

Евролига: расписание матчей на 23 января
В пятницу, 23 января, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 23 января:

20:45 мск «Фенербахче» — «Баскония»;
22:30 мск «Партизан» — «Хапоэль» Тель-Авив;
22:30 мск «Виртус» — «Црвена Звезда»;
22:45 мск «АСВЕЛ» — «Барселона».

На данный момент лидером чемпионата является «Хапоэль», одержавший 16 побед в 22 матчах. Второе место занимает мадридский «Реал» (16 побед в 24 играх). Третьим идёт «Фенербахче», в активе которого 15 побед после 22 встреч.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
