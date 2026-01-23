НБА: результаты матчей 23 января

В ночь на 23 января в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники баскетбола смогли увидеть восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты игр на 23 января:

«Вашингтон Уизардс» — «Денвер Наггетс» — 97:107;

«Орландо Мэджик» — «Шарлотт Хорнетс» — 97:124;

«Филадельфия Сиксерс» — «Хьюстон Рокетс» — 128:122 ОТ;

«Даллас Маверикс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 123:115;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Чикаго Буллз» — 115:120;

«Юта Джаз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 109:126;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 112:104;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Майами Хит» — 127:110.

