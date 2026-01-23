НБА: результаты матчей 23 января

Скидки
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Барселона. Прямая трансляция
22:45 Мск
Баскетбол Новости

НБА — 2025/2026: результаты на 23 января, календарь, таблица

В ночь на 23 января в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники баскетбола смогли увидеть восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты игр на 23 января:

«Вашингтон Уизардс» — «Денвер Наггетс» — 97:107;
«Орландо Мэджик» — «Шарлотт Хорнетс» — 97:124;
«Филадельфия Сиксерс» — «Хьюстон Рокетс» — 128:122 ОТ;
«Даллас Маверикс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 123:115;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Чикаго Буллз» — 115:120;
«Юта Джаз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 109:126;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 112:104;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Майами Хит» — 127:110.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
Главные новости дня:

Новости. Баскетбол
