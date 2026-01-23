Скидки
«Зенит» объявил о контракте с тренером Ростиславом Вергуном

«Зенит» объявил о контракте с тренером Ростиславом Вергуном
Комментарии

Белорусский специалист Ростислав Вергун вошёл в штаб основной команды БК «Зенит». Об этом информирует пресс-служба петербуржцев. Вергун присоединился к клубу в качестве ассистента и будет временно исполнять обязанности главного тренера.

Контракт с белорусским специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона Единой лиги ВТБ.

«Зенит» рад приветствовать Ростислава Николаевича в Петербурге и желает ему новых успехов вместе с «Зенитом», — говорится в сообщении сине-бело-голубых. 20 января «Зенит» отстранил Александра Секулича от исполнения обязанностей главного тренера.

Ранее Вергун возглавлял «Уралмаш». О его уходе клуб из Екатеринбурга объявил 14 января.

Главные новости дня:

