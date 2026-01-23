«10 из 10». Редик ответил, почему работать с Леброном — настоящее удовольствие

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик ответил на вопрос, почему ему нравится работать с лёгким форвардом и одним из лидеров команды Леброном Джеймсом.

«Для меня работа с ним на высшем уровне — истинное удовольствие, я бы оценил этот опыт на 10 из 10. Безусловно, между мной и Леброном бывали разногласия, но я знаю одно: он всегда отдаёт делу всего себя.

Было бы действительно здорово увидеть его когда-нибудь в роли моего тренера», — приводит слова Редика североамериканская журналистка Мелисса Ролин на своей странице в социальной сети X.

