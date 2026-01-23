«Если говорить откровенно…» Леброн — про статью о недовольстве им со стороны Джини Басс

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий по поводу недавней статьи ESPN. В материале издания, помимо прочего, говорилось, что совладелица «Лос-Анджелеса» Джини Басс на протяжении нескольких лет критично относилась к Леброну и изучала вариант его обмена.

«Честно говоря, меня не особо волнуют все эти материалы. Когда я пришёл в эту команду, моей главной задачей было вернуть ей былое величие. Вместе с 16 другими ребятами мы смогли это сделать, выиграв чемпионский титул.

Для меня это всегда было важнее всего. Если говорить откровенно, мне совершенно не интересны ни статьи, ни подкасты, ни прочие обсуждения. Мне уже 41 год, и сейчас я просто наслаждаюсь просмотром гольфа», — сказал Леброн в эфире Spectrum Sportsnet.

