Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Если говорить откровенно…» Леброн — про статью о недовольстве им со стороны Джини Басс

«Если говорить откровенно…» Леброн — про статью о недовольстве им со стороны Джини Басс
,
Комментарии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий по поводу недавней статьи ESPN. В материале издания, помимо прочего, говорилось, что совладелица «Лос-Анджелеса» Джини Басс на протяжении нескольких лет критично относилась к Леброну и изучала вариант его обмена.

«Честно говоря, меня не особо волнуют все эти материалы. Когда я пришёл в эту команду, моей главной задачей было вернуть ей былое величие. Вместе с 16 другими ребятами мы смогли это сделать, выиграв чемпионский титул.

Для меня это всегда было важнее всего. Если говорить откровенно, мне совершенно не интересны ни статьи, ни подкасты, ни прочие обсуждения. Мне уже 41 год, и сейчас я просто наслаждаюсь просмотром гольфа», — сказал Леброн в эфире Spectrum Sportsnet.

Сейчас читают:
В «Лейкерс» много лет были недовольны Леброном и изучали вариант обмена — ESPN

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android