Кириленко назвал уход Елатонцева в США нехорошим прецедентом для российского баскетбола

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал отъезд 23-летнего российского центрового Кирилла Елатонцева в США, где он продолжил карьеру в студенческой лиге NCAA в составе команды «Оклахома Сунерз». Напомним, ранее Елатонцев выступал за краснодарский «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ.

«Это очень деликатная тема и для нас, и для клуба, и для игрока. Несомненно, это очень большой конфликт и нехороший прецедент. Но такого сейчас становится много из-за того, что студенческий баскетбол в Америке находится в правовом поле, которое ещё не урегулировано. То, что появилась возможность приглашать игроков и платить за это деньги, открыло ящик Пандоры.

И многие игроки с контрактами или без уехали. Пока решения в юридическом поле нет. У РФБ же есть регламент, который мы обязаны выполнять. Мы идём по нему. Сейчас проконсультировались с клубом, посмотрели контракт, и в ближайшее время будет разбирательство в национальном центре спортивного арбитража», — приводит слова Кириленко «РИА Новости».

