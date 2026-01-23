Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кириленко назвал уход Елатонцева в США нехорошим прецедентом для российского баскетбола

Кириленко назвал уход Елатонцева в США нехорошим прецедентом для российского баскетбола
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал отъезд 23-летнего российского центрового Кирилла Елатонцева в США, где он продолжил карьеру в студенческой лиге NCAA в составе команды «Оклахома Сунерз». Напомним, ранее Елатонцев выступал за краснодарский «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ.

«Это очень деликатная тема и для нас, и для клуба, и для игрока. Несомненно, это очень большой конфликт и нехороший прецедент. Но такого сейчас становится много из-за того, что студенческий баскетбол в Америке находится в правовом поле, которое ещё не урегулировано. То, что появилась возможность приглашать игроков и платить за это деньги, открыло ящик Пандоры.

И многие игроки с контрактами или без уехали. Пока решения в юридическом поле нет. У РФБ же есть регламент, который мы обязаны выполнять. Мы идём по нему. Сейчас проконсультировались с клубом, посмотрели контракт, и в ближайшее время будет разбирательство в национальном центре спортивного арбитража», — приводит слова Кириленко «РИА Новости».

Подробная хронология конфликта между баскетболистом и клубом из Краснодара представлена в нашем лайве. Все детали вы найдёте там.
Сейчас читают:
Кирилл Елатонцев не стал свободным агентом из-за решения РФБ — LIVE
Live
Кирилл Елатонцев не стал свободным агентом из-за решения РФБ — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android