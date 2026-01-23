Скидки
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Барселона. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Режиссёр Йоргос Лантимос — об участии израильских клубов в Евролиге: это неприемлемо

Режиссёр Йоргос Лантимос — об участии израильских клубов в Евролиге: это неприемлемо
Комментарии

Известный греческий режиссёр и продюсер, обладатель премии «Золотой глобус» и многократный номинант на «Оскар» Йоргос Лантимос высказался против участия израильских команд в европейских клубных турнирах, включая Евролигу.

По словам Лантимоса, он посетил матч Евролиги между «Олимпиакосом» и «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) (100:93), который состоялся во вторник, 20 января, чтобы публично обозначить свою позицию и поддержать греческий клуб.

Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
20 января 2026, вторник. 20:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
100 : 93
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Олимпиакос: Уолкап, Нтиликина, Уорд, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Холл, Маккиссик, Джонс, Фурнье
Маккаби Т-А: Лундберг, Оар, Кларк, Сантос, Лави, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Даутин, Лиф, Блатт

«Израильским командам разрешено выступать в европейских чемпионатах, и это неприемлемо. Я пришёл, чтобы заявить об этом. И, конечно, поддержать «Олимпиакос», — приводит слова Лантимоса Eurohoops со ссылкой на ANT1 TV.

Режиссёр является большим поклонником баскетбола и регулярно посещает домашние матчи «Олимпиакоса».

