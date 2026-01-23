Скидки
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Гилджес-Александер приблизился к рекорду Уилта Чемберлена в НБА 63-летней давности

Гилджес-Александер приблизился к рекорду Уилта Чемберлена в НБА 63-летней давности
Канадский разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер набрал не менее 20 очков в 115 матчах подряд в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Как уточняет ESPN, эта серия является второй по продолжительности в истории НБА.

Рекорд по данному показателю в североамериканской лиге принадлежит легендарному баскетболисту Уилту Чемберлену, который с 1961 по 1963 год провёл 126 подряд матчей, где набирал не менее 20 очков.

В этом сезоне НБА Шей к настоящему моменту принял участие в 41 матче, где в среднем набирал 32,1 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 6,3 передачи.

