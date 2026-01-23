Скидки
НБА представила топ-15 самых продаваемых джерси игроков за первую половину этого сезона

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представила список самых продаваемых джерси игроков за первую половину сезона-2025/2026.

Топ-15 самых продаваемых джерси игроков НБА за первую половину сезона-2025/2026:

1. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).
2. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).
3. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).
4. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).
5. Леброн Джеймс («Лейкерс»).
6. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).
7. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
8. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).
9. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
10. Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»).
11. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).
12. Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс»).
13. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
14. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).
15. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).

