АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Барселона. Прямая трансляция
«Зенит» может заменить Ноа Вонле на экс-игрока УНИКСа Исмаэля Бако — источник

Бывший центровой УНИКСа Исмаэль Бако может вернуться в Единую лигу ВТБ. Как информирует телеграм-канал «Перехват», спортсмен может подписать контракт с «Зенитом». В случае заключения соглашения Бако заменит в составе петербуржцев Ноа Вонле, который ранее получил повреждение ахиллова сухожилия.

Напомним, после ухода из УНИКСа, где Исмаэль выступал с 2023 года, он перешёл в «Париж».

«Зенит» в настоящий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги, имея в активе 14 побед и восемь поражений. Ранее стало известно, что клуб из Санкт-Петербурга заключил контракт с белорусским тренером Ростиславом Вергуном.

