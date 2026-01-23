Скидки
Баскетбол Новости

Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу своего будущего в «Лейкерс»

Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу своего будущего в «Лейкерс»
Комментарии

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу своего будущего в команде. Ранее «Лейкерс» потерпели поражение в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (104:112). Джеймс набрал 23 очка, сделал пять подборов и отдал шесть результативных передач.

— Хотите ли вы завершить сезон именно здесь?
— Со мной всё в порядке. Со мной всё в порядке, — ответил Леброн во время общения со СМИ.

В нынешнем сезоне НБА Леброн к настоящему моменту принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 22,6 очка, совершал 5,6 подбора и отдавал 6,9 передачи.

