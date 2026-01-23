Скидки
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Барселона. Прямая трансляция
22:45 Мск
Баскетбол Новости

Тренер «Енисея» Арсич раскрыл ключ к победе над «Уралмашем» перед матчем Единой лиги

Тренер «Енисея» Арсич раскрыл ключ к победе над «Уралмашем» перед матчем Единой лиги
Комментарии

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич высказался в преддверии матча своей командой с екатеринбургским «Уралмашем» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, который состоится завтра, 24 января.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 14:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Енисей
Красноярск
«В этом сезоне мы уже провели с «Уралмашем» две интересные игры. В одной из них нам удалось одержать победу, и это стало для нас хорошим опытом. Надеюсь, что завтра мы сможем сделать матч интересным для зрителей. «Уралмаш» — качественный соперник, который в последних играх демонстрирует отличное нападение. Их матч с ЦСКА наглядно показал высокий потенциал команды.

Чтобы игра получилась интересной, нам важно соблюдать баланс на подборах и контролировать темп, поскольку их главное оружие — быстрые контратаки и трёхочковый бросок. Если нам удастся взять подбор под контроль и замедлить темп, у нас будут все шансы на победу», — приводит слова Арсича официальный телеграм-канал «Енисея».

Новости. Баскетбол
