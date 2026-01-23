Видео: Ростислав Вергун встретился с игроками «Зенита» после контракта с клубом

Белорусский специалист Ростислав Вергун прибыл в расположение «Зенита», где встретился с игроками команды. Соответствующим видео поделилась пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Зенита».

Ранее стало известно, что Вергун присоединился к «Зениту» в качестве ассистента и будет временно исполнять обязанности главного тренера. Стороны заключили соглашение до конца нынешнего сезона Единой лиги ВТБ.

«Зенит» в настоящий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги, имея в активе 14 побед и восемь поражений. 20 января команда объявила об отстранении Александра Секулича от исполнения обязанностей главного тренера.

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью: