АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Барселона. Прямая трансляция
22:45 Мск
Баскетбол Новости

Андрей Ватутин прояснил, ведёт ли ЦСКА поиск шестого легионера

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что поиск шестого легионера красно-синими в настоящий момент не ведётся.

«Мы не ведём поиск шестого легионера. Тренерский штаб не планирует делать шаги в этом направлении. Вакансия легионера пока остаётся свободной. Надеюсь, обойдёмся без травм», —приводит слова Ватутина телеграм-канал «Okko Баскет».

Напомним, в декабре прошлого года ЦСКА покинул нигерийский центровой Тони Джекири. В данный момент легионерами армейцев являются Антониус Кливленд, Ливио Жан-Шарль, Лука Митрович, Мело Тримбл, а также Каспер Уэйр.

Напомним, завтра, 24 января, ЦСКА сыграет с «Зенитом». «Чемпионат» будет проводить текстовую онлайн-трансляцию игры в матч-центре.
