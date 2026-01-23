Скидки
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Барселона. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Джефф Тиг указал, в каком случае «Лейкерс» стали бы сильнейшим клубом в истории НБА

Джефф Тиг указал, в каком случае «Лейкерс» стали бы сильнейшим клубом в истории НБА
,
Комментарии

Бывший игрок НБА и чемпион лиги в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг предположил, при каком раскладе «Лос-Анджелес Лейкерс» мог бы стать сильнейшей командой в истории НБА.

По мнению Тига, это стало бы возможным в гипотетическом случае, если бы лидеры калифорнийского клуба Леброн Джеймс и Лука Дончич поменялись возрастом.

«Если бы Леброн и Дончич поменялись возрастом, «Лейкерс» стали бы самой сильной командой всех времён. Представьте себе Леброна времён «Майами Хит» рядом с 41-летним Дончичем. До 30 лет Леброн был просто неподражаем», — сказал Тиг на канале Club 520 Podcast в YouTube.

Отметим, что в настоящий момент Леброну Джеймсу 41 год, а Луке Дончичу — 26 лет.

Комментарии
