Джефф Тиг указал, в каком случае «Лейкерс» стали бы сильнейшим клубом в истории НБА

Бывший игрок НБА и чемпион лиги в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг предположил, при каком раскладе «Лос-Анджелес Лейкерс» мог бы стать сильнейшей командой в истории НБА.

По мнению Тига, это стало бы возможным в гипотетическом случае, если бы лидеры калифорнийского клуба Леброн Джеймс и Лука Дончич поменялись возрастом.

«Если бы Леброн и Дончич поменялись возрастом, «Лейкерс» стали бы самой сильной командой всех времён. Представьте себе Леброна времён «Майами Хит» рядом с 41-летним Дончичем. До 30 лет Леброн был просто неподражаем», — сказал Тиг на канале Club 520 Podcast в YouTube.

Отметим, что в настоящий момент Леброну Джеймсу 41 год, а Луке Дончичу — 26 лет.

Фанаты «Лейкерс» спели Леброну песню в честь дня рождения: